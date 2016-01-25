حظك اليوم توقعات الأبراج يوم الاثنين 25 يناير 2016

برج الدلو حظك اليوم الأثنين 2016 /1/25

>حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 25/1/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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برج الحمل حظك اليوم 25 /1/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 25 /1/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 25/1 /2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

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برج الثور حظك اليوم الاثنين 25/1 /2016

>الثور على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 25 /1/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 25 /1/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 25 /1 /2016

>العذراء على الصعيد المهنى:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 25 /1/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم برج الحوت ليوم الاثنين 2016/1/25

>حظك اليوم لبرج الحوت :

>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 25 /1/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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>ستبدأ حياة عملية جديدة وطبيعة وظيفية لم تخوضها من قبل، لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا حتى تدرك طريقة العمل الجديدة وتنجز بها على قدر المستطاع، ولا تقلق مع الوقت ستثبت وجودك.بعض العراقيل ستواجهك وستواجه نجاح حياتك العاطفة لذلك حاول أن تمتص غضب شريك حياتك وتأقلم نفسك على فكرة الارتباط حتى لا تخسر شخص فى وقت تعود وتندم عليه .على النقيض من الأمس فستغادر جسدك الآلام التى بقيت معه الفترة الأخيرة، وستتخلص من الصداع المزمن الذى طالما أفقدك قدرتك على التركيز .الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة .>لا تستلم لضغوطات العمل ولا تندفع نحو تركه أو تقديم استقالتك لأن التسرع فى مثل هذه الامور سيجعلك تندم اشد الندم فيما بعد، لذلك حاول ان تحافظ على ثباتك الانفعالى.بعد مجموعة من المشاكل التى كادت أن تنهى حياتك العاطفية وتقضى على ارتباطك ، سيعود الحب ليأخذ مكانه الطبيعى فى حياتك وسيكون طوق النجاة بالنسبة للمشاكل التى ستواجهك.بالنسبة لصحتك فستكون فى تحسن عن قبل، فستتخلص من بعض الأعراض المزمنة التى لازمتك الفترة الأخيرة، كالصداع وألام البطن، لذلك كون أكثر تفاؤلا .للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .>لا تتهاون فى الوصول إلى حلمك فأنت شخص مثابر ويعمل على تحقيق حلمة فمهما طال المشوار أنت تعلم أن الوصول سيصبح حقيقة، لا تتخلى عن هذا الحلم فالدنيا لا تعطيك كل شئ ولكن قد تعطيك حلم عزيز على قلبك.أنت تسعى للإرضاء الشريك بعد موجات الغضب التى سادت بينكم لا تمل من التكرار فلا يوجد شىء يتم بين عشية وضحها وأنت تعلم جيدا مقدار أخطائك.تحاول دائما نفى أنك مريض وبحاجة إلى رعاية طبية، تتردد فى سماع النصيحة والمشورة على الرغم من أنك فى أمس الحاجة لها، حاول أن تقوم ببعض الأعمال التى تلقى بظلالها على صحتك.تتوقع لك الأبراج أن تكون الفترة القادمة أفضل بكثير من السابق فى جميع الأصعدة ولكن عليك أن تحاول أن تقدم لنفسك المزيد من التطوير حتى تترقى فى الوظيفة وتنول وظيفة أحلامك>مواليد برج السرطان لديهم قدرة كبيرة للوصول إلى أمنياتهم وتحقيق أحلامهم، فهم مثابرون للغاية، قد تتعرض فى عملك لبعض المحن ولكنك قادر على تجاوزها بالصبر والعزيمة حتى تكون الحياة أكثر هدوء.تنتظر من الشريك أن يشعر بأسباب المشاكل الدائرة بينكم ولكنة لا يفعل أجعل المبادرة من جهتك وحاول أن تزيح الستار عن المشاكل، لا تتردد بوضع قواعد تبدل الحياة إلى الأفضل .الأجواء باردة للغاية حاول أن تتجنب اسباب المرض ولسعات البرد، ارتدى ملابس ثقيلة وتناول الأطعمة الساخنة وسوف تشعر أن الوضع أصبح أفضل بكثير.تتوقع لك الأبراج المزيد من النجاح حتى تصل إلى المرتبة التى تتمانها سوف تواجهك بعض العقبات والمشاكل ولكنك تملك من الحكمة والتروى مايجعلك قادر على تجاوز كل ذلك ، هناك شخص بعيد عن حياتك ولكن سيصيح له دور فعال فى حياتك فى الايام القادمة.>تلتقى بصدفة فى محيط العمل، تغير أضاعك المهنية وتنقلك خطوات كثيرة إلى الأمام، وتتحسن أوضاعك المالية بشكل ملحوظ.حالتك النفسية جيدة جداً ومعنوياتك مرتفعة، لكن لا تجعل فرحتك تنسيك أحرزان الآخرين، تأقلم مع الأوضاع المختلفة.حالتك الصحية جيدة جداً، لكن احذر من الهمال فى بعض المشكلات الصحية القديمة فربما تتجدد لاحقاًتعيش حالة سعادة غير مسبوقة بسبب صدفة تقابلك فى محيط العمل، وتغير أوضاعك المهنية، تماماً وتتحسن أحوالك المالية بشكل ملحوظ، حالتك المهنية تحسن من حالتك المزاجية بشكل عام،لكن لا تجعل فرحتك تنسيك احزان المحيطين بك خاصة وانهم مقربين منك، تعامل مع احزانهم بتقدير أكثر من ذلك، وتأقلم على الأوضاع المختلفة.>الحظ حليفك اليوم، وتتكرر معك مواقف سابقة أحسنت التصرف فيها، يظهر ذكائك فى التعامل مع رؤسائك، وتكتسب تعاطفهم معك.تعيش حالة من التذبذب العاطفى، ولا تستطيع السيطرة على مشاعرك، حاول ان تحكم عقلك واترك الأمور تسير بطبيعتها.توترك الزائد لا يجعل منك إلا شخصاص منفعل طوال الوقت دون مبرر، تناول المشوربات المهدئة وأحصل على قسط من الراحة.تعيش مواقف سبق وتكرر معك من فترات كبيرة، يظهر ذكائك فى التعامل مع رؤسائك،وتكتسب تعاطف المحيطين مع أفكارك، وحالتك العاطفية متذبذبة ولا تستطيع السيطرة على مشاعرك والتحكم فى تصرفاتك، حكم عقلك واترك المور تسير بطبيعتها، توترك الزائد ينعكس على انفعالاتك وترهق تفكيرك كثيراً تناوا لالمشوربات المهدئة.>تشعر بالانزعاج بسبب التعامل المتعالى من قبل أحد الأشخاص فى العمل معك، وقد يجعلك هذا الانزعاج تفقد تركيزك فى العمل وترتكب الأخطاء وتبدو غير متوازن، فحاول أن تتماسك وتركز قدر الإمكان.خلال الفترة الأخيرة أهملت جميع أنواع العلاقات فى حياتك ومنها العلاقة العاطفية، حاول أن تستدرك هذا الأمر قبل فوات الأوان خاصة علاقتك بمن تحب قبل أن تخسره لأن صبره أوشك على النفاد.تحتاج إلى إجراء تغييرات شاملة فى نمط حياتك وعاداتك الغذائية لتتمتع بصحة أفضل، حاول أن تخرج للتمشية صباحًا ومساءًا وتحصل على بعض الهواء النقى سيعزز هذا الدورة الدموية فى جسمك ويقلل فرص إصابتك بالسكتات الدماغية.جدول أعمالك مزدحم للغاية خلال الأيام الماضية وحان الوقت لتنظمه لتشعر بالراحة نسيبًا بغض النظر عما يحتاجه هذا من وقت للقضاء على الفوضى والسيطرة على كل الأمور.>لديك الكثير من الأعمال المؤجلة ويتهمك البعض بأنك إنسان كسول ،حاول أن تغير هذه الفكرة بأن تكون أكثر نشاط وحيوية من ذى قبل ، كن مثابر وحاول أن تصل إلى حلمك الذى تسعى له، قدم مزيد من الأعمال حتى تشعر بالرضى عن أدائكتتبادر إلى أجوائك العاطفية قليل من الحرارة فأنت تشعر بأن هناك شخص يهتم بك ، حاول أن تبادلة الأهتمام وأفتح الباب للحب الجديد فقد يكون النصيب معه.لا تهمل صحتك أكثر من ذلك وإلا لن تلوم إلا نفسك ، قم بإجراء التحاليل اللازمة واسمع الى اراء الطبيب فهو الوحيد الذى يعلم كيف يجعلك تتخطى الوعكة الصحية بسلام.تتوقع لك الأبراج أن تتغلب على جميع مشاكلك فى محيط العمل فأنت إنسان يعرف جيدا كيف يفعل ذلك ، ثابر حتى تصل إلى حلمك ولا تتراجع، سيلقى عليك بعض المسؤليات لا بأس أنت قادر على ذلك>الأحداث تمر بسرعة، وتكتشف معادن طيبة من المحيطين بك، تحكم فى اعصابك واغتنم الفرص، فربما لم تتكرر آخرى.تعيش مرحلة صعبة مع شريك حياتك حاول أن تستوعب احتياجته ولا تجعل الأمور تسير بطريقة صعبةتحتاج إلى ساعات كافية من النوم والأجواء الهادئة التى تريح الأعصاب، وتنقى الذهن، وتساعدك على الابداع.الأحداث متتالية وتكتشف الناس بشكل أسرع وتظهر معادن طيبة من بعض المحيطين بك، تعامل معه ولا تجعل الحذر يسيطر على تفكيرك، وتحتاج إلى ساعات كافية من النوم، والحصول على قسط جيد من الراحة، لتستعيد نقاء ذهنك وقدرتك على الأبداع، لا تتعامل مع الأوضاع المحيطة بشكل انفعالى وتحكم فى أعصابك.>تأكد من أن تفكر جيدًا فى تداعيات قراراتك على المدى القصير والطويل خاصة ذات العلاقة بحياتك المهنية والمالية، وكن حذرًا بشأن ما تضعه من خطط وظيفية.بذلت الكثير من المجهود فى الفترة الماضية من أجل لفت نظر شخص مميز فى حياتك، وأوشكت على اليأس ولكن نصيحة من شخص مقرب قد تساعدك على إعادة النظر فى الطريقة التى تحاول أن تجذب انتباهه بها.تعانى بعض الآلام فى الرقبة لذا أنت بحاجة لأن تقضى بعض الوقت فى التمشية وأن تتحرك من وقت لآخر فى العمل وتمارس تمارين التمدد لتخفف من آلام الرقبة، والأفضل من كل هذا أن تحظى ببعض التدليك ليساعدك على تفريغ التوتر والاسترخاء.شخص مقرب منك يسرق بعض أفكارك من أجل تحقيق التقدم فى مستقبله المهنى وهذا سيسبب لك صدمة كبيرة على الصعيد الشخصى وليس المهنى فقط، مما يدفعك إلى الحرص الشديد فى مشاركة أفكارك مع الآخرين.>توخى الحذر فهناك مكائد فى عملك يجب أن تأخذ احتياطك حتى لا تقع فى الفخوخ المنصوبة لك، لذلك حاول أن تعمل بكل جهدك ولا تنشغل بكلام الأخرين.الحب وحده القادرة على إخراجك من كل هذه المشاكل، لذلك يجب أن تتخطى أى مشاكل مع شريك حياتك وتبدأ صفحة جديدة معه حتى تتمكن من الخروج من هذه المرحلة بسلام .عام 2016 بشكل عام من أكثر الأعوام الذى سيتمتع أبناء هذا البرج فيه بالصحة الجيدة، وحتى إن تعرضوا لبعض الوعكات، ستكون مجرد أزمات بسيطة وستمر مرور الكرام .سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودا على حالتهم الطبيعية.>ضغوط العمل تتزايد عليك وتأخذك بعيدًا عن الأنشطة الممتعة التى كنت تحب ممارستها، ولن يكون لديك الكثير من الوقت للاسترخاء، لذلك حاول أن تنظم وقتك فى العمل ولا تبذل مجهودًا كبيرًا بدرجة مبالغ فيها كى لا تنفد طاقتك.أنت دائمًا متهور وعفوى للغاية فى ما يتعلق بعلاقة الحب، وطوال الفترة الماضية كان الحظ يخدمك ويجنبك المشاكل، ولكن اليوم ربما تدرك للمرة الأولى أن علاقات الحب لا تدار بهذه الطريقة وتشعر بالخوف لأول مرة ولكنك على أول الطريق نحو النضج.كن حذرًا فى كل ما يتعلق بالطعام والمعدة لأنك معرض بدرجة كبيرة للمشاكل فى الجهاز الهضمى اليوم فأعد النظر فى نظامك الغذائى وحاول أن تقلل من الإجهاد العقلى.حياتك متأرجحة بين الصعود والهبوط فى الآونة الأخيرة، ولكنها على وشك الاستقرار قريبًا حاول فقط أن تحافظ على تفاؤلك وستسير الأمور على نحو أفضل.