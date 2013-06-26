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كيفية التخلص من إمساك أدوية هشاشة العظام؟

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كيفية التخلص من إمساك أدوية هشاشة العظام؟ كيفية التخلص من إمساك أدوية هشاشة العظام؟

أرسلت قارئة تقول: أمى سيدة كبيرة بالسن وتعانى من الآلام بالركبة اليمين، وذهبنا إلى طبيب العظام الذى قال، إنها مصابة بهشاشة العظام وأعطاها عددا من أدوية ولكن تلك الأدوية تسبب لها درجة إمساك بصورة كبيرة لدرجة أنها قد تبقى لمدة أسبوع بدون تبرز وهذا يسبب لها ألما شديدا بالإضافة إلى قلة تناول الطعام السؤال هل هناك بدائل للأدوية علاج الهشاشة ولا تسبب الإمساك؟

يجيب الدكتور ضياء السيد، أخصائى العظام وجراحة اليد، أن بالنسبة لأدوية هشاشة العظام هناك بعض الأدوية فعلا تسبب تلك الأعراض وهذا لا يعنى التوقف عن أخذ أدوية الهشاشة فهى مهمة جداً لزيادة كثافة العظام وللوقاية من هذه الكسور خاصة التى تحدث نتيجة التعرض للسقوط البسيط أثناء المشى فى المنزل وحديثا.

هناك بعض الأدوية لا تسبب تلك الأعراض مثل الحقن التى تعطى سنويا أو فى صورة بخاخ فى الأنف وتكون مشاكلها أقل ولكن لا تؤخذ إلا بإشراف طبى ومراجعة من الطبيب المختص.

ويمكن تقليل الجرعات الدوائية عند الخروج من مرحلة الخطر إذا قام المريض بالإكثار من مشتقات الألبان والتعرض لأشعة الشمس والحرص على ارتداء حذاء بالمنزل لا يسبب التزحلق على سيراميك.

بالإضافة إلى ضرورة وضع إضاءة بجانب السرير وعدم وجود عوائق فى الحجرة تسبب الوقوع على الأرض أثناء الذهاب للحمام ليلا وفرش سجاد على الأرض مع وضع لاصق على طرف السجاد.

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مصر 365