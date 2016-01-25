مدير أمن جنوب سيناء: المحافظة مستعدة للاحتفال بعيد الشرطة وذكرى يناير

أكد اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، تكثيف الخدمات الأمنية بالمحافظة استعدادًا للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة اليوم، مشيرًا إلى تدعيم الأقسام والمراكز والمنشآت الحيوية ودور العبادات بمجموعات قتالية وتشكيلات فض، للتعامل الفورى مع كل من يحاول الإخلال بالأمن والنظام، ومواجهة الأعمال التخريبية دون تهاون.

ولفت فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى التنسيق مع القوات المسلحة لتدعيم المنشآت الشرطية والحيوية على مستوى المحافظة، وأكد أن جميع الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد فى حالة حدوث أى طوارئ وأن جميع القوات تعمل بكامل طاقتها.

وشدد مدير الأمن على تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والطرق السريعة والمدقات الجبلية بمشاركة البدو، لتأمين المواطنين ومواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم، وربط كل الخدمات الأمنية الميدانية مع غرف العمليات.

وقال إنه سيتم تكريم المتميزين من رجال الشرطة، وافتتاح أعمال التطوير التى تمت بإدارة فرق قوات الأمن بقرية الجبيل بطور سيناء فى احتفالات عيد الشرطة اليوم، من منشآت خدمية جديدة.

ومن المقرر افتتاح مخبز جديد بقسم شرطة طور سيناء ونصب تذكارى، وأوضح موسى، أن المنشآت الجديدة منها إنشاء مطبخ حديث يعمل بالغاز والكهرباء مزود بمعدات طهى تسع 1500 فرد من قوات الآمن بطور سيناء، بالإضافة إلى إنشاء قاعة طعام جديدة تسع 800 مجند، وبلغت تكلفة المطبخ والمطعم مليونى ونصف مليون جنيه.

وأشار موسى إلى أن المحافظة لم تشهد خلال الفترة الماضية اى أعمال تخريبية، أو سقوط شهداء، وأضاف أنه تم رصف 116 ألف متر مربع بالإدارة، بخلاف إنشاء رصيف بالبلورات بطول 9 آلاف متر، وتركيب 150 عمود إنارة وإنشاء مقصف للمجندين يضم 6 محال وشاشات عرض وتاندات للاستراحة، إضافة إلى إنشاء ملعب خماسى وآخر لكرة القدم قانونى للعروض الرياضية، و5 دورات مياه وخزانات أرضية لتوفير المياه على مدى 24 ساعة.