أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول حريق مصنع بلاستيك بالزرايب بمنشأة ناصر

Google+ Print
النيابة تستعجل تحريات المباحث حول حريق مصنع بلاستيك بالزرايب بمنشأة ناصر النيابة تستعجل تحريات المباحث حول حريق مصنع بلاستيك بالزرايب بمنشأة ناصر
أستعجلت نيابة منشأة ناصر برئاسة المستشار أحمد سمهان رئيس النيابة، تحريات المباحث الجنائية حول واقعة نشوب حريق بمنطقة الزرايب بمنشاة ناصر لتحديد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وقررت النيابة فى وقت سابق ، بانتداب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لفحص الحريق الذى شب بمخزن للمواد البلاستيكية بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر، لمعرفة سبب نشوبه، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه، والعوامل التى ساعدت على الاشتعال، كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب بمخزن تدوير مواد بلاستيكية بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر، صباح اليوم الإثنين، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، لمحاصرة النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، وتم السيطرة على الحريق بدون إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمخزن بمنشأة ناصر، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران المشتعلة، وبصحبتهم 5 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، واستعان رجال الإطفاء بسلم هيدروليكى وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان والسيطرة على الحريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365