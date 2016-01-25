النيابة تستعجل تحريات المباحث حول حريق مصنع بلاستيك بالزرايب بمنشأة ناصر

أستعجلت نيابة منشأة ناصر برئاسة المستشار أحمد سمهان رئيس النيابة، تحريات المباحث الجنائية حول واقعة نشوب حريق بمنطقة الزرايب بمنشاة ناصر لتحديد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وقررت النيابة فى وقت سابق ، بانتداب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لفحص الحريق الذى شب بمخزن للمواد البلاستيكية بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر، لمعرفة سبب نشوبه، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه، والعوامل التى ساعدت على الاشتعال، كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب بمخزن تدوير مواد بلاستيكية بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر، صباح اليوم الإثنين، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، لمحاصرة النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، وتم السيطرة على الحريق بدون إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمخزن بمنشأة ناصر، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران المشتعلة، وبصحبتهم 5 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، واستعان رجال الإطفاء بسلم هيدروليكى وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان والسيطرة على الحريق.