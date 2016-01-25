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برنامج المنتخب لمعسكر أسوان - وديتين وزيارة خيرية

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برنامج المنتخب لمعسكر أسوان - وديتين وزيارة خيرية برنامج المنتخب لمعسكر أسوان - وديتين وزيارة خيرية

وضع اتحاد الكرة بالتنسيق مع هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني للفريق، برنامج للمعسكر الإعدادي في مدينة أسوان.

منتخب مصر يبدأ معسكر إعدادي في أسوان بداية من يوم غدا الإثنين والموافق 25 يناير، وحتى يوم 29 من الشهر ذاته.

المعسكر سيتخلله مباراتين وديتين أمام منتخبي الأردن وليبيا، يومي 27 و29.

وبخلاف المباراتين، فسيشهد المعسكر زيارة بعثة المنتخب لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقب يوم غدا الإثنين.

مشاركة اللاعبين في الزيارة مازالت لم تحسم ومتروكة لقرار هيكتور كوبر مدرب المنتخب، فيما سيكتفي أعضاء الجهاز الفني بالتواجد في الزيارة حال رفض كوبر تواجد اللاعبين.

وجاء برنامج المنتخب كالتالي:

25 يناير: وصول منتخبي مصر والأردن، وإقامة حصة تدريبية لكل فريق.. ثم زيارة مستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب.

26 يناير: تدريب لمصر في تمام الساعة الثالثة أو الرابعة وحصة أخرى تدريبية لمنتخب الأردن في الساعة السادسة.

27 يناير: مباراة منتخب مصر أمام الأردن في السادسة مساءً، ووصول المنتخب الليبي لأسوان.

28 يناير: مغادرة منتخب الأردن، وحصة تدريبية لكل من منتخب مصر ومنتخب ليبيا.

29 يناير: مباراة منتخب مصر وليبيا في الساعة السادسة مساءً.

30 يناير: مغادرة منتخبي مصر وليبيا إلى القاهرة.

ويأتي معسر أسوان ضمن استعدادات منتخب لملاقاة نيجيريا في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة في شهر مارس المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقبلة.

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فيديو اليوم السابع

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