أبو تريكة: وصيتي وضع قميص ' تعاطفا مع غزة ' في قبري

الكل كان صامتا. يستمع للكلمات ثم تصفيق حاد لجميع الحضور. هكذا كان مشهد حديث محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي خلال حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب جزائري.

أبو تريكة تلقى دعوة لحضور حفل تكريم أفضل لاعب جزائري. حفل أقيم في الجزائر وتوج من خلاله رياض محرز بلقب أفضل لاعب.

وأثناء الحفل ألقى أبو تريكة كلمة للجميع قائلا: "وصيتي أن يتم وضع قميص احتفالي "تعاطفا مع غزة" معي في قبري".

أبو تريكة احتفل بإظهار قميص كُتب عليه (تعاطفا مع غزة) بعد هدفه مع منتخب مصر في مرمى السودان بكأس الأمم الإفريقية 2008.

وحرصت اللجنة المنظمة للحفل في الجزائر على تكريم أبو تريكة بعد حضوره كضيف شرف.