أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر فيديو جديد من داخل مخزن متفجرات عثرت عليه قوات الأمن بالبدرشين

Google+ Print
ننشر فيديو جديد من داخل مخزن متفجرات عثرت عليه قوات الأمن بالبدرشين ننشر فيديو جديد من داخل مخزن متفجرات عثرت عليه قوات الأمن بالبدرشين
حصل "اليوم السابع" على جديد من داخل مخزن للمتفجرات عثر عليه بمنطقة البدرشين، حيث تمكنت قوات الأمن من مداهمته، حيث وجدت بداخله كميات من المواد التى تستخدم فى صناعة السيارات المفخخة التى تستهدف مواكب الوزراء والقضاة.
>

وكشفت التحريات، أن الكمية المضبوطة تكفى لتفجير عدد من أقسام الشرطة، وأن المخزن كان يصنع بداخله المتفجرات التى ستستخدم خلال الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، ويظهر الفيديو كميات من المواد التى تستخدم فى صنع القنابل.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>مصدر: سقوط خلية إرهابية قاد الأمن لضبط مخزن متفجرات البدرشين وشقة الهرم
>
>أمن الجيزة يضبط مخزن مواد متفجرة داخل مزرعة دواجن فى البدرشين
>
>مصدر بـ"أمن الجيزة": خليه إرهابية بالقاهرة وراء كشف مخزن متفجرات البدرشين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا»

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا»

فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي

فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي

فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS»

فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS»

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير