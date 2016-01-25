ننشر فيديو جديد من داخل مخزن متفجرات عثرت عليه قوات الأمن بالبدرشين

حصل "اليوم السابع" على فيديو جديد من داخل مخزن للمتفجرات عثر عليه بمنطقة البدرشين، حيث تمكنت قوات الأمن من مداهمته، حيث وجدت بداخله كميات من المواد التى تستخدم فى صناعة السيارات المفخخة التى تستهدف مواكب الوزراء والقضاة.

وكشفت التحريات، أن الكمية المضبوطة تكفى لتفجير عدد من أقسام الشرطة، وأن المخزن كان يصنع بداخله المتفجرات التى ستستخدم خلال الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، ويظهر الفيديو كميات من المواد التى تستخدم فى صنع القنابل.

مصدر: سقوط خلية إرهابية قاد الأمن لضبط مخزن متفجرات البدرشين وشقة الهرم

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أمن الجيزة يضبط مخزن مواد متفجرة داخل مزرعة دواجن فى البدرشين

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مصدر بـ"أمن الجيزة": خليه إرهابية بالقاهرة وراء كشف مخزن متفجرات البدرشين

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