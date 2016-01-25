أجمل 15 فستاناً من السجادة الحمراء في هذا الشهر

مضت أيامٌ منذ بداية عام 2016، شاهدنا أثناءها العديد من الإطلالات الجذابة على السجادة الحمراء، كان من بينها إطلالات ساحرة ستبقى في ذاكرتنا طوال العام. وقد جمعنا لك أجمل 15 إطلالة في الصور أعلاه، لتتوّجي الأجمل بالنسبة إليك.

الأحمر والعودي:

كان اللون الأحمر بدرجاته المتعددة هو الأبرز للحفلات السينمائية خلال هذا الشهر، فتألقت به أجمل النجمات، منهن: إيمي روسوم Emmy Rossum التي ارتدت تصميماً كلاسيكياً ناعماً من أرماني Armani، في حفل Golden Globe. وكان اللون العودي أكثر رواجاً على السجادة الحمراء، فظهر في إطلالات كلّ من زندايا Zendaya في إطلالة ملكية رائعة، وفي إطلالات أوليفيا وايلد Olivia Wilde ورايتشل ماكآدامز Rachel McAdams بفساتين براقة أنيقة.

أناقة الأسود:

لطالما كان اللون الأسود أجمل الألوان على السجادة الحمراء. وقد شاهدناه في هذا الشهر في أجمل الإطلالات، منها إطلالة نيكول شوارزينيجر Nicole Scherzinger الأنيقة بتفاصيل ذهبية ساحرة، وإطلالة الليدي غاغا Lady Gaga التي صدمت جمهورها بأناقة كلاسيكية ساحرة، في حفل Golden Globe .

سحر الألوان على السجادة الحمراء:

فاجأتنا النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez باختيار فستان أصفر ذي تصميم جذاب، مؤخراً، فبدت متألقة بإطلالة عصرية راقية، بينما اختارت كيت بلانشيت Cate Blanchett فستاناً سماوياً ناعماً بتطريزات فضيّة جميلة، في وقت بدت الممثلة ليلي جيمس Lily James متألقة بتصميم أنيق باللون الأبيض والورود الجذابة.