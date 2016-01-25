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مرتضى للجهاز الفني للزمالك: سأتدخل في عملكم.. وهناك ' حالة فتي بتحصل '

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مرتضى للجهاز الفني للزمالك: سأتدخل في عملكم.. وهناك ' حالة فتي بتحصل ' مرتضى للجهاز الفني للزمالك: سأتدخل في عملكم.. وهناك ' حالة فتي بتحصل '

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه سيتدخل في عمل الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو".

وجاءت تصريحات منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة بهدف لمثله في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وصرح مرتضى منصور لقناة LTC "أقولها للجهاز الفني واضحة وصريحة. بداية من يوم غد سأتدخل في عملكم".

وكررها "سأتدخل. كلامي واضح".

فتي؟!

وأردف "البطل لا يفقد نقاطا. البطل لا يفتي. البطل لا يحب ويكره".

وأفصح "كلامي واضح. هناك أسماء تلعب ولا تستحق مكانها. ولو أراد الجهاز الفني إشراكها فليرحل معها".

واستفاض "لماذا المدافع كوفي يلعب في الوسط؟ لماذا معروف يوسف يشترك كبديل وليس إبراهيم عبد الخالق؟ لماذا يخرج مهاجما ولا يدخل محمد سالم وأحمد حسن مكي؟".

وأكمل "سأتدخل في عمل الجهاز الفني وهذا سيصل للمدرب في اجتماعي معه يوم الاثنين".

وأفاد "كذلك هناك أسماء لن تلعب مجددا في الزمالك. أسماء نسيت كرة القدم".

وأتم "أدعم ميدو لكني لن أدعم الظلم. هناك أسماء باتت غير صالحة لتمثيل الفريق وعليها الرحيل".

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