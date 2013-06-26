المشكلات النفسية والصحية مرتبطة بالسمنة لدى الأطفال

السمنة عند الأطفال وما يرتبط بها من مشاكل صحية وآثار نفسية متعددة، وعندما نبحث عن أهم الأسباب والعوامل التى تؤدى بصفة عامة إلى إصابة الأطفال بالسمنة نجد أنها تتحدد فى بعض من الأسباب.

يقول الدكتور جمال أحمد شفيق، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، إن أهم المشكلات النفسية التى تواجه الأطفال المصابين بالسمنة، فى حقيقة الأمر فإنه تواجه الأطفال المصابين بالسمنة الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية، ولكننا نقتصر فى هذا المقام على عرض أكثر المشكلات شيوعا وانتشارا مثل الخجل الاجتماعى، يعانى الطفل السمين من النظرة النقدية من قبل الآخرين، وكثرة التعليقات على شكله وتصرفاته وحركاته.

ويشعر أنه دائماً محط الأنظار والسخرية وبالتالى يحاول إخفاء عيوب سمنته وجسده، ويشعر بالحرج والخجل من الظهور أمام الآخرين، ويعانى من عدم القدرة على التصرف بحرية، أو ارتداء ملابس بحرية، أو التعامل أمام الآخرين بحرية.

> وأوضح أن كل ما سبق يتسبب له بحالة من ضعف الثقة بالنفس، والخجل الاجتماعى، ومحاولة مراعاة رأى الآخرين ونظرتهم، وتحقير الذات، ولوم النفس، والشعور بالذنب، وما ينتج عن ذلك من مشاكل ومضاعفات نفسية.

مشيراً إلى أن القلق والخوف يعانى كذلك الطفل السمين من الإحساس بالقلق والخوف فى كل لحظة، وإن كان يحاول إخفاء هذا الشعور بإظهار اللامبالاة وعدم الاهتمام بالآخرين، هذا الشخص الدائم الشعور بأنه على خطأ، وأن سلوكه يهدد صحته وحياته، ومع ذلك يشعر بعدم قدرته على السيطرة على وزنه، وبذلك فهو مهدد بمضاعفات مرض السمنة دون حيلة لديه حيال ذلك.

وكذلك الشعور بالعجز نتيجة لشعور الطفل السمين بعدم قدرته على السيطرة على وزنه، فهو دائم الشعور بقلة الحيلة والعجز عن السيطرة على شهوة الطعام، والرغبة الملحة لديه بالتهام الطعام، تصل أحياناً إلى حد السلوك القهرى غير القابل للسيطرة.

> هذه الأحاسيس ينتج عنها الشعور بالعجز، وبالتالى الإحباط المتواصل، وقد ينتج عن ذلك الاكتئاب.

الاكتئاب من أكثر أسباب الاكتئاب الضغوط الحياتية، وخصوصا الضغوط المزمنة المتواصلة التى يشعر الطفل السمين بعدم قدرته على التعامل معها والتخلص منها أو التكيف معها.