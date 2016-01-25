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مرتضى منصور: إبراهيم صلاح لن يلعب في الزمالك مجددا

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مرتضى منصور: إبراهيم صلاح لن يلعب في الزمالك مجددا مرتضى منصور: إبراهيم صلاح لن يلعب في الزمالك مجددا

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك إبراهيم صلاح لاعبه المعار لنادي سموحة، مؤكدا أنه لن يلعب في الفريق مجددا.

إبراهيم صلاح شارك مع سموحة في مباراة اليوم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "أعرنا خالد قمر لسموحة بداية الموسم ورفض اللعب ضدنا في المباراة".

مرتضى أتبع "أما إبراهيم صلاح وهو قائد الزمالك، فأصر على المشاركة اليوم ضدنا رغم أنين اتفقت مع إدارة سموحة على أن لا يلعب".

وأتم "ولذلك فأنا أقول لإبراهيم صلاح، لن تلعب في الزمالك مرة أخرى، ومثلما هو كان حرا في قرار المشاركة، فإننا أيضا أحرار في عدم إعادته للفريق مرة أخرى".

وكان إبراهيم صلاح قد انتقل لسموحة من الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

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