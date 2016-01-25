رئيس الزمالك للجيش: نحترمكم ولكن كفاكم تعنتا

"الكلام ده مش هيمشي معانا".. هكذا بدأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حديثه عن جديد موقف أحمد توفيق من عدم المشاركة مع الفريق بسبب "أزمة التجنيد".

وتغيب توفيق عن المشاركة مع الزمالك في المباريات بسبب أزمة التجنيد.

وقال مرتضى منصور: "ما يحدث تعنت ضد الزمالك".

وأضاف في تصريحات عبر قناة LTC "نحترم الجيش بالتأكيد ولكن هذا تعنت".

وأوضح "لماذا لا يحدث هذا التعامل مع كل اللاعبين المرتبطين بخدمة الجيش. لماذا يحدث فقط مع توفيق".

وأتم "كل ذلك بسبب عدم بيع لاعبي الفريق إلى فرق الجيش؟ كفاية تعنت. (ألكلام ده مش هيمشي معانا)".