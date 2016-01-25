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مرتضى منصور: هناك حمادة طلبة.. وهناك مهاجم لم يسجل منذ 300 يوما

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مرتضى منصور: هناك حمادة طلبة.. وهناك مهاجم لم يسجل منذ 300 يوما مرتضى منصور: هناك حمادة طلبة.. وهناك مهاجم لم يسجل منذ 300 يوما

"وافهموها انتوا بقى يا أصحاب الضمير".. هكذا اختتم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حديثه عن حمادة طلبة مدافع الفريق ومهاجم لم يفصح عن اسمه.

منصور تحدث بعد تعادل الزمالك مع سموحة بهدف لمثله في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

وقال منصور عبر قناة LTc: "هناك حمادة طلبة. مدافع صاحب 35 عاما ينتحر في الملعب من أجل الزمالك".

وأضاف مرتضى "هناك مدافع يتقدم مرة واحدة فيسجل هدفا. وهناك مهاجم لم يحرز هدفا منذ 200-300 يوما".

وأتم "وافهموها انتوا بقى يا أصحاب الضمير".

هجوم الزمالك يضم باسم مرسي وأحمد حسن مكي ومحمد سالم.

والمهاجم الأكثر تغيبا عن هز شباك الخصوم هو باسم مرسي، الذي لم يحرز هدفا منذ نهائي كأس حين سجل في الأهلي.

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