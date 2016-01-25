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حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 2016/1/26

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حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 2016/1/26 حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 2016/1/26

لبرج الحوت :


>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:
>توخى الحذر فهناك مكائد فى عملك يجب أن تأخذ احتياطك حتى لا تقع فى الفخوخ المنصوبة لك، لذلك حاول أن تعمل بكل جهدك ولا تنشغل بكلام الأخرين.

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:


>الحب وحده القادرة على إخراجك من كل هذه المشاكل، لذلك يجب أن تتخطى أى مشاكل مع شريك حياتك وتبدأ صفحة جديدة معه حتى تتمكن من الخروج من هذه المرحلة بسلام .
>


>حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:


>عام 2016 بشكل عام من أكثر الأعوام الذى سيتمتع أبناء هذا البرج فيه بالصحة الجيدة، وحتى إن تعرضوا لبعض الوعكات، ستكون مجرد أزمات بسيطة وستمر مرور الكرام .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :


>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودا على حالتهم الطبيعية.

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مصر 365

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