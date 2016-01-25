حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 2016/1/26

حظك اليوم لبرج الحوت :

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:



>حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:>توخى الحذر فهناك مكائد فى عملك يجب أن تأخذ احتياطك حتى لا تقع فى الفخوخ المنصوبة لك، لذلك حاول أن تعمل بكل جهدك ولا تنشغل بكلام الأخرين.>الحب وحده القادرة على إخراجك من كل هذه المشاكل، لذلك يجب أن تتخطى أى مشاكل مع شريك حياتك وتبدأ صفحة جديدة معه حتى تتمكن من الخروج من هذه المرحلة بسلام .>عام 2016 بشكل عام من أكثر الأعوام الذى سيتمتع أبناء هذا البرج فيه بالصحة الجيدة، وحتى إن تعرضوا لبعض الوعكات، ستكون مجرد أزمات بسيطة وستمر مرور الكرام .>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودا على حالتهم الطبيعية.