برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>تأكد من أن تفكر جيدًا فى تداعيات قراراتك على المدى القصير والطويل خاصة ذات العلاقة بحياتك المهنية والمالية، وكن حذرًا بشأن ما تضعه من خطط وظيفية. على الصعيد العاطفى:

>بذلت الكثير من المجهود فى الفترة الماضية من أجل لفت نظر شخص مميز فى حياتك، وأوشكت على اليأس ولكن نصيحة من شخص مقرب قد تساعدك على إعادة النظر فى الطريقة التى تحاول أن تجذب انتباهه بها. برج القوس على الصعيد الصحي:

>تعانى بعض الآلام فى الرقبة لذا أنت بحاجة لأن تقضى بعض الوقت فى التمشية وأن تتحرك من وقت لآخر فى العمل وتمارس تمارين التمدد لتخفف من آلام الرقبة، والأفضل من كل هذا أن تحظى ببعض التدليك ليساعدك على تفريغ التوتر والاسترخاء. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>شخص مقرب منك يسرق بعض أفكارك من أجل تحقيق التقدم فى مستقبله المهنى وهذا سيسبب لك صدمة كبيرة على الصعيد الشخصى وليس المهنى فقط، مما يدفعك إلى الحرص الشديد فى مشاركة أفكارك مع الآخرين.

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شبكةعيونالإخبارية

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