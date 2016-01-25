برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016



>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>ضغوط العمل تتزايد عليك وتأخذك بعيدًا عن الأنشطة الممتعة التى كنت تحب ممارستها، ولن يكون لديك الكثير من الوقت للاسترخاء، لذلك حاول أن تنظم وقتك فى العمل ولا تبذل مجهودًا كبيرًا بدرجة مبالغ فيها كى لا تنفد طاقتك.>أنت دائمًا متهور وعفوى للغاية فى ما يتعلق بعلاقة الحب، وطوال الفترة الماضية كان الحظ يخدمك ويجنبك المشاكل، ولكن اليوم ربما تدرك للمرة الأولى أن علاقات الحب لا تدار بهذه الطريقة وتشعر بالخوف لأول مرة ولكنك على أول الطريق نحو النضج.>كن حذرًا فى كل ما يتعلق بالطعام والمعدة لأنك معرض بدرجة كبيرة للمشاكل فى الجهاز الهضمى اليوم فأعد النظر فى نظامك الغذائى وحاول أن تقلل من الإجهاد العقلى.>حياتك متأرجحة بين الصعود والهبوط فى الآونة الأخيرة، ولكنها على وشك الاستقرار قريبًا حاول فقط أن تحافظ على تفاؤلك وستسير الأمور على نحو أفضل.