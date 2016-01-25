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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016


> على الصعيد المهني:


>ضغوط العمل تتزايد عليك وتأخذك بعيدًا عن الأنشطة الممتعة التى كنت تحب ممارستها، ولن يكون لديك الكثير من الوقت للاسترخاء، لذلك حاول أن تنظم وقتك فى العمل ولا تبذل مجهودًا كبيرًا بدرجة مبالغ فيها كى لا تنفد طاقتك.

على الصعيد العاطفى:


>أنت دائمًا متهور وعفوى للغاية فى ما يتعلق بعلاقة الحب، وطوال الفترة الماضية كان الحظ يخدمك ويجنبك المشاكل، ولكن اليوم ربما تدرك للمرة الأولى أن علاقات الحب لا تدار بهذه الطريقة وتشعر بالخوف لأول مرة ولكنك على أول الطريق نحو النضج.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>كن حذرًا فى كل ما يتعلق بالطعام والمعدة لأنك معرض بدرجة كبيرة للمشاكل فى الجهاز الهضمى اليوم فأعد النظر فى نظامك الغذائى وحاول أن تقلل من الإجهاد العقلى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>حياتك متأرجحة بين الصعود والهبوط فى الآونة الأخيرة، ولكنها على وشك الاستقرار قريبًا حاول فقط أن تحافظ على تفاؤلك وستسير الأمور على نحو أفضل.

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مصر 365

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