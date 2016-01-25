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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
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لا تستلم لضغوطات العمل ولا تندفع نحو تركه أو تقديم استقالتك لأن التسرع فى مثل هذه الامور سيجعلك تندم اشد الندم فيما بعد، لذلك حاول ان تحافظ على ثباتك الانفعالى.

على الصعيد العاطفى:
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بعد مجموعة من المشاكل التى كادت أن تنهى حياتك العاطفية وتقضى على ارتباطك ، سيعود الحب ليأخذ مكانه الطبيعى فى حياتك وسيكون طوق النجاة بالنسبة للمشاكل التى ستواجهك.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
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بالنسبة لصحتك فستكون فى تحسن عن قبل، فستتخلص من بعض الأعراض المزمنة التى لازمتك الفترة الأخيرة، كالصداع وألام البطن، لذلك كون أكثر تفاؤلا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .

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مصر 365

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