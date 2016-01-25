برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016

العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

>الأحداث تمر بسرعة، وتكتشف معادن طيبة من المحيطين بك، تحكم فى اعصابك واغتنم الفرص، فربما لم تتكرر آخرى.>تعيش مرحلة صعبة مع شريك حياتك حاول أن تستوعب احتياجته ولا تجعل الأمور تسير بطريقة صعبة>تحتاج إلى ساعات كافية من النوم والأجواء الهادئة التى تريح الأعصاب، وتنقى الذهن، وتساعدك على الابداع.>الأحداث متتالية وتكتشف الناس بشكل أسرع وتظهر معادن طيبة من بعض المحيطين بك، تعامل معه ولا تجعل الحذر يسيطر على تفكيرك، وتحتاج إلى ساعات كافية من النوم، والحصول على قسط جيد من الراحة، لتستعيد نقاء ذهنك وقدرتك على الأبداع، لا تتعامل مع الأوضاع المحيطة بشكل انفعالى وتحكم فى أعصابك.