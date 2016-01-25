برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016

العذراء على الصعيد المهنى:
>الأحداث تمر بسرعة، وتكتشف معادن طيبة من المحيطين بك، تحكم فى اعصابك واغتنم الفرص، فربما لم تتكرر آخرى.
على الصعيد العاطفى:
>تعيش مرحلة صعبة مع شريك حياتك حاول أن تستوعب احتياجته ولا تجعل الأمور تسير بطريقة صعبة
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>تحتاج إلى ساعات كافية من النوم والأجواء الهادئة التى تريح الأعصاب، وتنقى الذهن، وتساعدك على الابداع.
توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج
>الأحداث متتالية وتكتشف الناس بشكل أسرع وتظهر معادن طيبة من بعض المحيطين بك، تعامل معه ولا تجعل الحذر يسيطر على تفكيرك، وتحتاج إلى ساعات كافية من النوم، والحصول على قسط جيد من الراحة، لتستعيد نقاء ذهنك وقدرتك على الأبداع، لا تتعامل مع الأوضاع المحيطة بشكل انفعالى وتحكم فى أعصابك.
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