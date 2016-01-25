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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016

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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016 برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016

الثور على الصعيد المهنى:


>الحظ حليفك اليوم، وتتكرر معك مواقف سابقة أحسنت التصرف فيها، يظهر ذكائك فى التعامل مع رؤسائك، وتكتسب تعاطفهم معك.

على الصعيد العاطفى:


>تعيش حالة من التذبذب العاطفى، ولا تستطيع السيطرة على مشاعرك، حاول ان تحكم عقلك واترك الأمور تسير بطبيعتها.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>توترك الزائد لا يجعل منك إلا شخصاص منفعل طوال الوقت دون مبرر، تناول المشوربات المهدئة وأحصل على قسط من الراحة.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج


>تعيش مواقف سبق وتكرر معك من فترات كبيرة، يظهر ذكائك فى التعامل مع رؤسائك،وتكتسب تعاطف المحيطين مع أفكارك، وحالتك العاطفية متذبذبة ولا تستطيع السيطرة على مشاعرك والتحكم فى تصرفاتك، حكم عقلك واترك المور تسير بطبيعتها، توترك الزائد ينعكس على انفعالاتك وترهق تفكيرك كثيراً تناوا لالمشوربات المهدئة.

 

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مصر 365

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