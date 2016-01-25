أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016

Google+ Print
برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016 برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>تلتقى بصدفة فى محيط العمل، تغير أضاعك المهنية وتنقلك خطوات كثيرة إلى الأمام، وتتحسن أوضاعك المالية بشكل ملحوظ.

على الصعيد العاطفى:


>حالتك النفسية جيدة جداً ومعنوياتك مرتفعة، لكن لا تجعل فرحتك تنسيك أحرزان الآخرين، تأقلم مع الأوضاع المختلفة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية جيدة جداً، لكن احذر من الهمال فى بعض المشكلات الصحية القديمة فربما تتجدد لاحقاً
>


>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :


>تعيش حالة سعادة غير مسبوقة بسبب صدفة تقابلك فى محيط العمل، وتغير أوضاعك المهنية، تماماً وتتحسن أحوالك المالية بشكل ملحوظ، حالتك المهنية تحسن من حالتك المزاجية بشكل عام،لكن لا تجعل فرحتك تنسيك احزان المحيطين بك خاصة وانهم مقربين منك، تعامل مع احزانهم بتقدير أكثر من ذلك، وتأقلم على الأوضاع المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى