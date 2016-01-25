برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>تلتقى بصدفة فى محيط العمل، تغير أضاعك المهنية وتنقلك خطوات كثيرة إلى الأمام، وتتحسن أوضاعك المالية بشكل ملحوظ. على الصعيد العاطفى:

>حالتك النفسية جيدة جداً ومعنوياتك مرتفعة، لكن لا تجعل فرحتك تنسيك أحرزان الآخرين، تأقلم مع الأوضاع المختلفة. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية جيدة جداً، لكن احذر من الهمال فى بعض المشكلات الصحية القديمة فربما تتجدد لاحقاً

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>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

>تعيش حالة سعادة غير مسبوقة بسبب صدفة تقابلك فى محيط العمل، وتغير أوضاعك المهنية، تماماً وتتحسن أحوالك المالية بشكل ملحوظ، حالتك المهنية تحسن من حالتك المزاجية بشكل عام،لكن لا تجعل فرحتك تنسيك احزان المحيطين بك خاصة وانهم مقربين منك، تعامل مع احزانهم بتقدير أكثر من ذلك، وتأقلم على الأوضاع المختلفة.

شبكةعيونالإخبارية

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