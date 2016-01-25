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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016

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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016 برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>تشعر بالانزعاج بسبب التعامل المتعالى من قبل أحد الأشخاص فى العمل معك، وقد يجعلك هذا الانزعاج تفقد تركيزك فى العمل وترتكب الأخطاء وتبدو غير متوازن، فحاول أن تتماسك وتركز قدر الإمكان.

على الصعيد العاطفى:


>خلال الفترة الأخيرة أهملت جميع أنواع العلاقات فى حياتك ومنها العلاقة العاطفية، حاول أن تستدرك هذا الأمر قبل فوات الأوان خاصة علاقتك بمن تحب قبل أن تخسره لأن صبره أوشك على النفاد.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى إجراء تغييرات شاملة فى نمط حياتك وعاداتك الغذائية لتتمتع بصحة أفضل، حاول أن تخرج للتمشية صباحًا ومساءًا وتحصل على بعض الهواء النقى سيعزز هذا الدورة الدموية فى جسمك ويقلل فرص إصابتك بالسكتات الدماغية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>جدول أعمالك مزدحم للغاية خلال الأيام الماضية وحان الوقت لتنظمه لتشعر بالراحة نسيبًا بغض النظر عما يحتاجه هذا من وقت للقضاء على الفوضى والسيطرة على كل الأمور.
>محمد شحاتة
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مصر 365

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