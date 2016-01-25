برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 26/1/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>مواليد برج السرطان لديهم قدرة كبيرة للوصول إلى أمنياتهم وتحقيق أحلامهم، فهم مثابرون للغاية، قد تتعرض فى عملك لبعض المحن ولكنك قادر على تجاوزها بالصبر والعزيمة حتى تكون الحياة أكثر هدوء.>تنتظر من الشريك أن يشعر بأسباب المشاكل الدائرة بينكم ولكنة لا يفعل أجعل المبادرة من جهتك وحاول أن تزيح الستار عن المشاكل، لا تتردد بوضع قواعد تبدل الحياة إلى الأفضل .>الأجواء باردة للغاية حاول أن تتجنب اسباب المرض ولسعات البرد، ارتدى ملابس ثقيلة وتناول الأطعمة الساخنة وسوف تشعر أن الوضع أصبح أفضل بكثير.>تتوقع لك الأبراج المزيد من النجاح حتى تصل إلى المرتبة التى تتمانها سوف تواجهك بعض العقبات والمشاكل ولكنك تملك من الحكمة والتروى مايجعلك قادر على تجاوز كل ذلك ، هناك شخص بعيد عن حياتك ولكن سيصيح له دور فعال فى حياتك فى الايام القادمة.