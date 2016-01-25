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15 مصابا بالتسمم يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام بعد تحسن حالتهم

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15 مصابا بالتسمم يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام بعد تحسن حالتهم 15 مصابا بالتسمم يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام بعد تحسن حالتهم
غادر 15 مصابا من العاملين المصابين بالتسمم، مستشفى الاسماعيلية العام بعد تحسن حالتهم الصحية وإسعافهم ولم يتبقى سوى 4 آخرين.

كان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتعرض 19 عاملا مقيمين بقرية الأبطال بالقنطرة شرق بحالة تسمم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ ودلت التحريات الأولية أن عددا من العمال المغتربين يقيمون مع بعضهم بقرية الأبطال التابعة لقسم شرطة القنطرة شرق حيث تم نقل المصابين الى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافهم.

وقال مصدر طبى بمستشفى الاسماعيلية العام، إن جميع الحالات مصابة بالتسمم بأول أكسيد الكربون بعد تعرضهم لعادم مولد كهرباء بمكان سكنهم.

وأكد المصدر أنه تم عمل الإسعافات والتعامل مع جميع الحالات، لافتا إلى أن جميع الحالات مستقرة، مضيفا أنه تم خروج عدد من المصابين بعد تحسن حالتهم، بينما يتبقى 4 مصابين سيغادرون المستشفى عقب تناولهم جرعة الأكسجين المقررة لهم.

أشرف على إسعاف المصابين الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الذى انتقل إلى المستشفى العام فور علمه بحادث التسمم، والدكتور أحمد صالح مدير المستشفى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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>تسمم 19 عاملاً بسبب تناولهم وجبة أسماك فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

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