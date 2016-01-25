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"جمارك نويبع" تحبط محاولة تهريب نقد أجنبى مع مصرى متجه إلى الأردن

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"جمارك نويبع" تحبط محاولة تهريب نقد أجنبى مع مصرى متجه إلى الأردن "جمارك نويبع" تحبط محاولة تهريب نقد أجنبى مع مصرى متجه إلى الأردن
أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بشرطة ميناء نويبع، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتعديلاته.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم الأحد، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب المسافرين إلى ميناء العقبة الأردنى، اشتبه شعبان عبده شيمى مأمور التفتيش، وثروت يوسف مدير إدارة تفتيش الركاب، فى أحد الركاب المصريين المسافرين، وبتفتيشه تم العثور على 3 لفات مغلفة بالبلاستيك اللاصق بجيوبه وحقائبه وبفتحها تم العثور على مبلغ 34500 دولار أمريكى لم يتم الإفصاح عنها.

وقرر عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المبلغ وتحرير محضر تهرب برقم 4 لسنة 2016 بمعرفة محمد إبراهيم مدير إدارة الشئون القانونية.

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مصر 365