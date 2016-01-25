السيطرة على حريق فى وحدة صحية بالمنوفية دون حدوث إصابات بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق محدود فى إحدى غرف الحفظ بالدور الثالث بالوحدة الصحية بمنطقة زنارة التابعة لمركز تلا ولم ينتج عن الحربق ثمة إصابات بشرية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث تلا تفيد بنشوب حريق بإحدى غرف الحفظ بالدور الثالث بالوحدة الصحية بزنارة، وبالانتقال الفورى لقوات الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تم السيطرة على الحريق الذى نتج عنه احتراق مجموعة من الأوراق دون إصابات بشرية.