وزيرة التعاون الدولي: مصر تحضن 5 ملايين لاجئ مستفيدين من خدمات الحكومة

غادرت القاهرة اليوم الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية بحضور الدول العربية للإعداد لتكوين صندوق جديد يخص المنطقة العربية لمساعدة الدول المتأثرة بعدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي مثل ليبيا وسوريا واليمن وأيضًا الدول التي تحتضن اللاجئين من هذه الدول.

جاء ذلك في تصريح لها قبل مغادرتها مطار القاهرة، وقالت إن مصر تحتضن 5 ملايين لاجئ وأنهم مستفيدين من الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية حتى المدعومة فهم جزء من نسيج المجتمع ويتعاملون مثلهم مثل المصريين، ضيفة أن الدول المتضررة من الحروب أو الانقلابات، والدول الحاضنة لللاجئين مثل مصر سيحصلون على جزء من هذه المحفظة، مشيرة إلى أنها حرصت على المشاركة في هذا الاجتماع لدور مصر القيادي والاستراتيجي في المنطقة.

وأوضحت الوزيرة أن محفظة الدول المختلفة والهيئات الدولية مثل البنك الدولي أو الإسلامي محدودة والتحديات التي تواجه المنطقة كبيرة، وأن هناك فجوة تمويلية كبيرة وأن هذا الصندوق سوف يساعد على سدها، وأكدت نصر أنه سيتم خلال الاجتماع التفاوض على قيمة هذا الصندوق بناء على تقييم الفجوة التمويلية في جميع الدول ومن خلاله سيتم تحديد حجم الصندوق ومصادر موارده، لافتة إلى أن جزء كبير من القرارات مبني على تقييم الموقف ووضع القطاعات ذوالاولوية على قمتها.

وعن الاجتماع التنسيقي المصري السعودي الذي عقد اليوم الأحد بالقاهرة، قالت الوزيرة أنه تم توقيع عدة اتفاقيات مع الجانب السعودي برئاسة الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية منها 200 مليون دولار منحة للمشروعات الصغيرة والمتوسط، مضيفة إننا نحرص على أن نكون أول المنفذين لمبادرة رئيس الجمهورية التي أعلن فيها أن هذا العام عام الشباب وأن يكون للشباب دور فعال في التنمية الاقتصادية ويستطيع أن يكون مستثمر ويوفر فرص عمل لشباب آخر.