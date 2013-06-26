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بجاتو: التوقيع على "تمرد" قانوني.. والسيادة للشعب وحده

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بجاتو: التوقيع على "تمرد" قانوني.. والسيادة للشعب وحده بجاتو: التوقيع على "تمرد" قانوني.. والسيادة للشعب وحده

كتب : محمد عاشور الأربعاء 26-06-2013 01:32

نفى المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، تشكيكه في قانونية حملة "تمرد" التي تدعو لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أن جمع التوقيعات للحملة "قانوني"، وأنه من حق الحملة فعل ذلك لأنها "تعارض الرئيس سلميا".

وأضاف بجاتو، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أنه لا يوجد نص دستوري يجبر الرئيس على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، مهما وصل عدد التوقيعات التي تدعو لذلك، ولكنه تابع: "تبقى السيادة للشعب، ويجب علينا جميعا أن نستمع لصوت الشعب".

وأوضح أن الحالات التي تأتي فيها الانتخابات الرئاسية المبكرة هي "إما أن يدعو الرئيس لها بإرادته، أو يصاب بمرض يعجزه عن أداء عمله، أو وفاته، أو يدعو مجلس الشعب، إذا دعا الرئيس لحل مجلس الشعب أو الاستفتاء عليه فرُفض الاستفتاء فيعتبر الرئيس مستقيلا بحكم الدستور، أو إذا اتهم في جناية أو خيانة عظمى، وحكم عليه".

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