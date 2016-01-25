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اللواء نصر سالم: أناشد الشباب ألا يكونوا أداة في يد تنظيم الإخوان لتدمير مصر

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اللواء نصر سالم: أناشد الشباب ألا يكونوا أداة في يد تنظيم الإخوان لتدمير مصر اللواء نصر سالم: أناشد الشباب ألا يكونوا أداة في يد تنظيم الإخوان لتدمير مصر

 

اللواء نصر سالم  - أرشيفية

قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، أن حادث تفجيرات الهرم رسالة للمصريين كلهم لليقظة والتعاون مع الأمن لمنع أي عمليات أخرى، مناشدًا الشباب ألا يكونوا أداة في يد تنظيم الإخوان لتدمير أخرى.

وأضاف اللواء  سالم، خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الضربات الاستباقية ضد العناصر الإرهابية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة عامل ردع ضد محاولات الإخوان والجماعات الإرهابية لضرب الاستقرار، و أن الانتشار الأمني الكثيف لقوات الجيش والشرطة تمنع من تسول له نفسه بارتكاب أي أعمال تخريب أو عنف، موضحًا أن الوضع الأمني تحسن بشكل كبير عقب ثورة 30 يونيو وحتى الآن.

وتابع «سالم»، قائلًا: ‘‘استقرار الأوضاع الأمنية في مصر عنصر جاذب للاستثمارات الأجنبية والعربية، مؤكدًا أن أمريكا مازالت تتآمر على مصر وتريد تفتيت الجيوش العربية. وأن مشروع الشرق الأوسط الكبير مازال هدف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني برعاية الولايات المتحدة من مصلحة اسرائيل، وأكمل حديثه  أن مصر وجيشها هي العقبة التي تتوقف ضد مشروع الشرق الأوسط الكبير الأمريكي.

وحول تقييم دور ثورة 25 يناير، قال اللواء نصر سالم إن تلك الثورة قضت على مشروع توريث الحكم لنجل مبارك، ودور الإخوان عقب ثورة 25 يناير، قال اللواء نصر سالم إن الجماعة خططت للسيطرة على القضاة ووزارة الداخلية بدعوى إعادة هيكلتها وكانوا ينوون أيضًا السيطرة على الجيش ومؤسساته، لكن الجيش المصري استعصى على الإخوان لأن عقيدته حماية الوطن بعيدا عن أي أيديولوجيات.، إن أجهزة المعلومات التابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة يقظة وتقدم تقارير يومية حول الحالة الأمنية، مؤكدًا أن جماعة الإخوان “محظورة” تتبع نظام الخلايا العنقودية في تنفيذ العمليات الإرهابية.

 

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