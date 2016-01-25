محافظ أسوان يقدم التهنئة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة.. وتكريم أسر الشهداء

يتوجه اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، إلى مديرية أمن أسوان، لتقديم التهنئة للواء عمر ناصر، مدير الأمن، بمناسبة عيد الشرطة.

ووَجَّهَ محافظ أسوان، رؤساء المراكز على مستوى المحافظة، بالتوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة لتقديم التهنئة للضباط والأفراد، وتوزيع الورود على رجال الشرطة من قِبَل مجموعة من الشباب والفتيات والأطفال.

وتنظم محافظة أسوان، غدًا بمسرح قصر ثقافة أسوان، احتفالية تتضمن تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عزف السلام الوطنى، ويعقبه كلمة لمدير أمن أسوان بمناسبة عيد الشرطة، وكلمة لمحافظ أسوان، والذى سيقدم درع المحافظة إهداء لمدير الأمن، بالإضافة إلى تكريم لمجموعة من أسر الشهداء والمصابين من الشرطة.