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اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراتا المنتخب في أسوان بحضور الجمهور رسميا

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اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراتا المنتخب في أسوان بحضور الجمهور رسميا اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراتا المنتخب في أسوان بحضور الجمهور رسميا

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراتي الأردن وليبيا الوديتين في حضور الجمهور.

وينظم اتحاد الكرة معسكرا للمنتخب المصري منذ غدا الإثنين وحتى يوم 29 من الشهر الجاري، ومن المنتظر أن يتخلل المعسكر مباراتين وديتين.

وقال جمال علام في تصريحات لـ FilGoal.com: "تقرر بشكل رسمي إقامة المباراتين في حضور 5 ألاف متفرج بالملعب".

وأضاف "لن يكون هناك تذاكر للمباراة، وإنما سيكون اللقاء بدعوات يوزعها اتحاد الكرة بمعرفته".

من جانبه، قال ثروت سويلم في تصريحات لـ FilGoal.com أيضا: "حصلنا على الموافقات الأمنية لإقامة المباراتين بجمهور، لكن الأمر مرهونا بمرور يوم غدا بسلام وبدون أي مشاكل في البلاد".

ويلتقي منتخب مع منتخبي الأردن وليبيا في يومي 27 و29 من الشهر الجاري، استعدادا لمباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في شهر مارس المقبلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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فيديو اليوم السابع

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