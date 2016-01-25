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مرتضى للجهاز الفني للزمالك: سأتدخل في عملكم.. وهناك ' حالة فتي بتحصل '

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مرتضى للجهاز الفني للزمالك: سأتدخل في عملكم.. وهناك ' حالة فتي بتحصل ' مرتضى للجهاز الفني للزمالك: سأتدخل في عملكم.. وهناك ' حالة فتي بتحصل '

يرى حسام باولو مهاجم سموحة أن سبب الاشتباكات التي حدثت عقب لقاء فريقه مع الزمالك الأحد في بتروسبورت بالجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز كانت بسبب رغبة جمهور الأبيض في الانتصار.

وتعادل الزمالك مع سموحة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت 1-1 ليفقد حامل اللقب نقطتين كاننا ستعيده لصدارة المسابقة على حساب الأهلي.

وحدثت مناوشات بعد نهاية المباراة في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بين أعضاء فريق سموحة وبين بعض الحاضرين في مقصورة الملعب من مناصري الزمالك.

وقال باولو بعد المباراة لقناة أون تي في ردا على سبب الاشتباكات:"جمهور الزمالك يريد الفوز بعد انتصار الأهلي بالأمس".

وأضاف "لكننا أدينا ما علينا في المباراة ونأمل في الاستمرار على نفس المنوال أملا في الوصول للمربع الذهبي".

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فيديو اليوم السابع