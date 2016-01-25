4 نباتات تساعدك على الاسترخاء والنوم العميق.. احرص على وجودها فى منزلك

النباتات تمثل منظرا جماليا، ولها العديد من الفوائد الصحية المهمة، فقد أكد الموقع الإلكترونى الأمريكى "Healthy food house" أن وجود النباتات فى المنزل يساعد على تنقية الهواء، من خلال زيادة الأكسجين، لكن هناك أنواعا معينة من النباتات لها تأثير كبير على الحياة والصحة، فهى بجانب أنها تنقى الهواء توفر الاسترخاء وتحسن النوم.. وأفاد تقرير نشره الموقع بأن هناك 5 نباتات تسبب الاسترخاء وتحسن نوعية النوم، منها: 1- الصبار

>الصبار مهدئ للحروق والالتهابات والندبات، ويقضى على المواد الكيميائية الضارة الناتجة عن منتجات التنظيف التى تلوث الهواء، وعندما تشاهد بقع على نبات الصبار اعرف أنها نتيجة وجود مواد كيميائية ضارة فى الهواء، وهذا يؤكد دور الصبار فى تطهير المنزل.

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>2- زهرة اللبلاب

>زهرة اللبلاب من النباتات المفيدة للغاية بالمنزل، فهو فعال للغاية فى تنقية الهواء، ويمتص كميات كبيرة من مركبات الفورمالدهايد، وتواجده فى غرفة النوم يساعد على تحسين النوم إلى حد كبير ولا يجعله يحتاج الكثير من أشعة الشمس. 3- الياسمين

>يؤكد التقرير أن الياسمين له العديد من الآثار الفعالة، ويساعد على تحسين نوعية النوم ويقلل من القلق ويضمن الاستيقاظ بمزاج جيد. 4- اللافندر

>اللافندر له شعبية كبيرة بسبب استخدامه فى منتجات العناية بالجسم، ورائحته الرائعة التى تساعد على الاسترخاء، حيث استنشاقها يساعد على تحسين نوعية النوم ويعمل على التغلب على الأرق والقلق.

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شبكةعيونالإخبارية

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