احذرى.. خلل الغدة الدرقية والنخامية يسبب اضطراب الدورة الشهرية

اضطراب الغدد يعنى وجود خلل فى إفرازاتها ووظيفتها المكلفة بها للحفاظ على توازن عمليات الجسم وهرموناته، وفق ما أكدت الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، والتى أوضحت أن أى خلل ببعض غدد الجسم قد يسبب اضطرابات واضحة ومباشرة فى الهرمونات، وهذا يسبب خللا فى الدورة الشهرية.

وتابعت استشارى أمراض النساء والتوليد: اضطرابات الدورة الشهرية متنوعة، منها ضعف كمية الدماء المنتجة، أو كثرتها، واضطراب مواعيدها بحيث تنقطع لفترات طويلة وشهور متتالية فتتباعد فتراتها، أو تتقارب بحيث تزور السيدة أو الفتاة مرتين شهريا على سبيل المثال.

كما أوضحت الدكتورة يسرية أن اضطرابات الغدة النخامية لها تأثيرات خطيرة وتؤثر على انتظام الدورة الشهرية، وعلى الهرمونات ومن أسباب هذه الاختلالات الخطيرة الإصابة بالسرطان، وهناك اضطراب فى الغدة الدرقية - شائع بعض الشىء - يصيب هرمونات الجسم فى مقتل ويسبب خلل شديد بها، يؤثر بالسلب على طبيعة انتظام الحيض فقد تعانى المرأة إما من تقارب فترات الحيض لأكثر من مرة شهريا، أو تباعده لشهور.

وفى الحالتين شددت استشارى أمراض النساء على ضرورة زيارة المختص للكشف عن السبب، والحصول على العلاج المناسب والسريع لأى خلل فى غدد الجسم المختلفة، قبل ملاحظة مدى انتظام الدورة الشهرية واختفاء اضطراباتها.

>