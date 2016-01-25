في مهرجان"سوق واقف: صابر الرباعي يوافق على "الديو" مع نداء شرارة

كانت الليلة الثانية من مهرجان الربيع في "سوق واقف" برعاية إذاعة صوت الريان طربية بامتياز، أحياها الفنان علي عبد الكريم وسط حضور سعودي وقطري تونسي حيث غنى عبد الكريم مجموعة من أغانيه الطربية إضافة الى أغنيات شبابية عرف كيف يحرك الجمهور على إيقاع أغنيات حملت الكثير من خليط إيقاعي متنوع من الإفريقي الممزوج مع الإيقاع الخليجي .

وصل الفنان صابر الرباعي وجلس في الغرفة المخصصة للفنانين وقد بدا صابر قبل صعوده المسرح مرتاحاً وأنيقاً. واللافت في شخصية صابر المرونة في تعامله مع الصحافة مما أدى إلى راحة الإعلاميين في تعاملهم معه. دخل صابر المسرح على وقع أصوات جمهوره التونسي الحاضر الذي بدأ يناديه باللهجة التنونسية. وهو يرد عليهم بلهجته التونسية. وقد بدت عليه السعادة بوجود الجالية التونسية. وجه صابر تحية كبيرة للجمهور وتحدث عن حبه لبلده تونس وأعرب عن فخره بالشعب التونسي. غنى صابر لأكثر من ساعة ونصف. وهو يعرف تماماً كيف يثير في جمهوره الحماس من خلال اختيارة لمجموعة متنوعة من أغانيه.

ثلاثة مؤتمرات صحفية

ثلاثة مؤتمرات صحفية تمت في يوم واحد -قدمها الإعلامي فواز مزهر- وذلك حسب ترتيب إدارة المهرجان وتلبية لرغبة عيسى الكبيسي الذي قدم مؤتمره في اليوم التالي على حفله وذلك لأسباب خاصة منعته من إقامة المؤتمر حسب البرمجة المعتادة للمهرجان قبل يوم من إقامة الحفل. والظروف التي منعت عيسى من إقامة مؤتمره في توقيته المحدد هي حالة وفاة شقيقة مدير أعماله. حضر الفنان عيسى الكبيسي المؤتمر وقد بدت عليه الراحة على عكس مؤتمره الذي قدمه في العام 2014. وهذا يعود لمعرفته بالإعلاميين المتواجدين ولثقته الكبيرة بأن صراحته في التعبير هي المطلوبة. وقد عبر عيسى عن تخليه عن إصدارات الألبومات وتوجهه إلى طرح أغنيات منفردة وذلك خوفاً من الخسارة الناتجة عن إنتاج الألبومات في ظل وجود "السوشال ميديا" التي تعتبر منبراً يومياً وسريعاً لنشر أي أغنية جديدة. ولذلك هو ليس بحاجة إلى إصدار ألبوم. الفنان عيسى الكبيسى حاول في مؤتمره أمس إعادة تصويب ما صرح به أثناء مؤتمره الصحفي السابق في مهرجان "سوق واقف" عام 2014عن علاقته بالفنان علي عبد الستار بعدما صرح بكلام جريء عن ألبوم على عبد الستار "أسفاري 2014" وتوجهه إلى اللون الشبابي العصري بعدما كان رمزاً للأغنية القطرية الملتزمة ، قال عيسى الكبيسي :" علي عبد الستار من الفنانين الذين كانوا من رموز الأغنية القطرية في فترة من الفترات، ولكن أحياناً الفنان يقع في هفوات تمسح تاريخه الممتاز . علي عبد الستار إجتمعت به عام 2014 بعدما حصلت "دوشة" كبيرة بسبب تصريحي وجلسنا سوياً وتناقشنا واتهى الخلاف بيننا وعلي عبد الستار فنان كبير. وقد أعلن عيسى الكبيسي أنه لا يستخدم عارضات الأزياء في تصوير كليباته رغبة وإلتزاماً منه قائلاً:" بكل صراحة "ابعد عن الشر وغنيلو" معرباً عن اعتراضه على استغلال ألمرأة في "كليباته".

مؤتمر علي عبد الكريم

مؤتمر الفنان السعودي علي عبد الكريم غلب عليه الهدوء إلى حد بعيد لما يتميز به من شخصية هادئة مثقفة. وقد أعرب علي عبد الكريم عن خطة فنية يتحضر لها بعد غيابه 7 سنوات عن الغناء واصفاً مرحلة نجاحه في الماضي بأنه كان نجاحاً مدوياً لما حملت أغنياته في ذلك الوقت من إيقاع شبابي وعلى أساسه لقب بمطرب الشباب وأن أغنياته في ذلك الوقت قد سبقت عصرها وأنه لقي اعتراضات عدة عليها. وهو الآن يرى أن أغنياته تشبه هذا العصر وقد وصف الفنان رابح صقر بـ"ملك الإيقاع والريتم" وأنه سابق لعصره مضيفاً أنه لا يطمئن إلا إذا وضع رابح الإيقاعات على أغنياته لأن رابح مثقف موسيقياً.

مؤتمر صابر الرباعي

الفنان صابر الرباعي شخصية تحترم بشكل لافت دقة المواعيد فهو فنان لا يتأخر ولا يتذمر. فقد وصل المؤتمر قبل وصول بعض الصحافيين لكنه عاد أدراجه ليكتمل النصاب. وبعدما اطمأن دخل صابر قاعة المؤتمر وتكلم لأكثر من ربع ساعة مواضيع تتعاطى الشأن السياسي في تونس والبلاد العربية وتكلم عن إعجابه في برنامج "ذا فويس كيدز" وعن إمكانية تأثيره على الأطفال الذين بدأوا يفكرون في المشاركة به .

ورداً على سؤال "سيدتي" إذا بإمكانه غناء "ديو" مع الفائزة في "ذا فويس" نداء شرارة قال:" طبعاً ممكن إذا نداء احترفت الغناء. فنداء صوتها جميل". وقد بدا على صابر الهدوء في رده على الأسئلة من خلال تحول المؤتمر إلى حديث سياسي وإجتماعي مما شكل نوعاً من الرتابة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي