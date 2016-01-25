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تلفزيون الراي يوقف برنامج حليمة بولند... والسبب ؟!

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الأحد 24-01-2016 19:39

قرر تلفزيون الراي إيقاف برنامج "ديو حليمة" الذي تقدمه الإعلامية حليمة بولند مرة في الأسبوع ، فجأة ودون مقدمات .

وقال مدير عام تلفزيون الراي الإعلامي يوسف الجلاهمة في تصريحات خاصة إلى "سيدتي نت" إن البرنامج تقرر إيقاف بثه عبر شاشة الراي ورفض التعليق على الأسباب واكتفى بالقول " نعم أوقفنا البرنامج".

في حين كشفت مصادر مطلعة لــ "سيدتي نت " أن هناك العديد من الأسر الكويتية ودواوين الكويت تقدموا بإحتجاجات رسمية على جرأة البرنامج ، وإحتجاجهم أن ما تقدمه حليمة بولند يشكل إساءة بالغة للفتاة الكويتية ، في حين رفض الكثير بالمجتمع السعودي ما تقدمه حليمة بولند في البرنامج من مداعبة ومزاح الضيوف والغناء بطريقة مختلفة .

وعلم "سيدتي نت" أن البرنامج كان عبارة عن إتفاق لشراء وقت البث لإحدى الشركات وتلفزيون الراي لايعتبر منتجاً للبرنامج ، إلا أنه إشترط على الجهة المنفذة والمنتجة للبرنامج بضرورة وأهمية عدم تجاوز الخطوط الحمراء ومراعاة خصوصية المجتمع الخليجي والابتعاد عن إستضافة شخصيات مثيرة للجدل .

من جهة اخرى لم يتأكد لنا إذا ما كان البرنامج سيتم ايقافه عبر شاشة روتانا خليجية أم سوف يستمر ، يذكر أن حليمة كانت قد صورت مجموعة من الحلقات مع نجوم من الوسط الرياضي والفني منهم طارق العلي ، عبد الله بالخير، اللاعب محمد نور وغيرهم وتقوم فكرة البرنامج على أن تشاطر حليمة ضيوفها الغناء إلى جانب فقرات حوارية منوعة .

 

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