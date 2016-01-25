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بالصور: غادة عبد الرازق تواجه المشاكل في فيلمها الجديد

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الأحد 24-01-2016 19:45

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير مشاهدها في فيلم"اللي اختشوا ماتوا"في بعض شوارع القاهرة وتجسد غادة من خلال الأحداث شخصية واحدة من 7 نساء يواجهن مشاكل مختلفة، وتجمعهن الظروف داخل بنسيون في منطقة وسط البلد وتحدث لكل منهن ظروف تقلب حياتها رأسا على عقب.

الفيلم الذي تنشر سيدتي نت صور منه يشارك في بطولته بجوار غادة عبد الرازق كل من الفنانين عبير صبري وأحمد صفوت ومروة عبد المنعم وسلوى خطاب واللبنانية مروى وإيهاب فهمي،وأميرة الشريف،والقصة من تأليف محمد عبد الخالق وإخراج إسماعيل فاروق.

 

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