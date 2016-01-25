قبل الوداع الأخير.. سيلين ديون تجتمع بعائلتها حداداً على شقيقها

بعد يوم واحد فقط من القائها تحية الوداع والنظرة الأخيرة على زوجها René Angélil في مدينة Montreal، وبالتحديد داخل كنيسة Notre-Dame Basilica، حيث تزوجا منذ 21 عاماً، شاركت النجمة العالمية سيلين ديون يوم السبت 23 يناير في لمة العائلة التي اقيمت حداداً على شقيقها دانيال، داخل قاعة Rajotte Charles في جزيرة Repentigny الكندية.

ديون البالغة من العمر 47 عاماً، والتي سرق منها السرطان أقرب شخصين الى قلبها في اسبوع واحد، وصلت برفقة والدتها وشقيقتها، وارتدت ثياباً رسمية رمادية اللون، ووضعت نظارة شمسية على وجهها، ربما لتخفي الدموع التي أحرقت قلبها وعينيها.

وكشفت صحيفة People الأمريكية أن جنازة دانيال ستقام يوم الإثنين 25 يناير، داخل ابرشية St-Simon-et-Jude في مدينة Quebec الكندية، حيث ترعرعت العائلة، وسيشارك في مراسم الوداع محبي النجمة الراغبين بذلك، إلى جانب عائلة الراحل والأصدقاء.

دانيال فارق الحياة عن عمر ناهز 49 عاماً، بعد صراع مع سرطان الدماغ واللسان والحنجرة، بعد يومين فقط من وفاة René Angélil (74 سنة) زوج شقيقته بالمرض نفسه.