بعد تعدد علاقاته العاطفية هل سيستقر كينان أميرزالي أوغلو بالزواج من سنيم كوبال؟

لفتت النجمة التركية سنيم كوبال الشهيرة بنور في "أسرار البنات" الأنظار بارتدائها خاتم خطوبة ماسي خلال حضورها عرض مجموعة أزياء ربيع وصيف جديدة للمصممة توفانا بويوكتشينار في اسطنبول حضره عدد كبير من المشاهير . ورجحت الصحافة أن إهداء حبيبها النجم التركي كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا الخاتم الماسي المكون من حجر واحد، دليل على طلبه يدها للزواج رسمياً بلقاء جمع عائلتيهما ، وتداولت بعض وسائل الإعلام أن سعر الخاتم الماسي 200 ألف ليرة تركية. لكن سنيم كوبال في حفل جوائز مجلة elle style awards 2015، وخلال لقاء صحفي سريع معها لم تنف أو تؤكد خبر خطبتها إلى كينان أميرزالي أوغلو لكنها اعترفت بأنهما يتحدثان كثيراً في مسألة الزواج ،وحرصت على القول بأن سعر الخاتم ليس 200 ألف ليرة تركية كما نشرت بعض وسائل الإعلام التركية.

والجدير بالذكر أن الصحافة التركية شديدة الإهتمام بالعلاقة العاطفية التي تجمع الممثلة سنيم كوبال منذ ما يقارب العام إثر انفصالها عن خطيبها لاعب كرة القدم الشهير أردا توران بالنجم التركي الأشهر والأنجح كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا الذي لم يسقط له أي مسلسل جماهيرياً، بدءاً من "دموع الورد" مروراً بـ "إيزيل" انتهاءً بمسلسله الأخير "القبضاي" الذي تفوق على مسلسليه السابقين بإنتاج موسم ثالث له. ورغم أن كينان أميرزالي أوغلو معروف بتعدد علاقاته العاطفية والتي كان آخر علاقة عاطفية له مع عارضة الأزياء الجميلة كوبرا كوتشوك التي كانت بعيدة تماماً عن الإعلام ويمنع كينان كوبرا من إفشاء أسرارهما الخاصة للصحافة وانتهت في نهاية عام 2014، لكن يبدو أن علاقته بسنيم كوبال تتجه إلى مسار رسمي بعد إهدائه لها خاتم خطبة ماسي.

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