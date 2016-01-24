بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل أسر شهداء أحداث العريش

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أسر شهداء الواجب، فى الأحداث التى وقعت مساء الأربعاء الماضى بالعريش بشمال سيناء، من أبناء محافظة كفر الشيخ، والذين استهدفتهم يد الغدر، من قِبل مجموعات إرهابية، وحضر المحافظ الجنازة العسكرية التى أقيمت لهم، الخميس الماضى، من مسجد الاستاد الرياضى بالمدينة، واستقبل بديوان عام المحافظة، أسرة الشهيد النقيب محمد فؤاد شحاتة، ابن قرية الملاحة بسيدى سالم وأطلق اسم الشهيد على مدرسة الملاحة الثانوية العامة، كما استقبل أسرتى الشهيدين النقيب محمد نادر الدناصورى، وأطلق اسمه على مدرسة الروس الإعدادية، والمجند إبراهيم سعد رجب، حيث أطلق اسم الشهيد على مدرسة الروس الابتدائية بالقرية، بمركز مطوبس، وأسرتى الشهيدين، المجند على محمد فهمى فليفل، وأطلق اسمه على مدرسة برنبال الإعدادية للبنين، والمجند رجب مصطفى عبده، وأطلق اسمه على مدرسة برنبال الإعدادية بنات التابعة لمركز مطوبس.

وفى السياق ذاته وصف المحافظ مرتكبى العمليات الإرهابية بالخونة والمأجورين وخوارج العصر، داعيا الشعب المصرى بأكمله بالوقوف صفا واحدا خلف قيادته لمواجهة تلك الأيادى الغادرة والتى لن توقف مسيرة مصر نحو التقدم والتنمية وتطهير البلاد من الإرهاب الغاشم والقضاء عليه ودحر جذوره، مضيفا أن شهداء الواجب سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر وأمنها ضد قوى الشيطان والإرهاب الأعمى.

وأعلن اللواء السيد نصر، أثناء اللقاء عن فتح صندوق لرعاية أسر شهداء محافظة كفرالشيخ، من شهداء الجيش وشهداء الشرطة، والمدنيين، والمصابين ويطلق عليه ”صندوق رعاية أسر الشهداء”، على أن يتم فتح الصندوق بمبلغ مليون جنيه مساهمة من حساب المحافظة، ويتم تشكيل هيئة الصندوق ومجلس الإدارة وسيتم الإعلان عن رقم الحساب خلال أيام، لقبول التبرعات والتحويلات النقدية من رجال الأعمال والمواطنين، لصالح رعاية أسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة.

وفى نهاية اللقاء منح محافظ كفر الشيخ كل أسرة شهيد 20 ألف جنيه، معلنا أنه سيتم إقامة مدينة سكنية جديدة وعصرية على الطريق الدولى الساحلى على مساحة 8 آلاف فدان، تشمل جميع الخدمات والمرافق، وفرع للجامعة كشريك فى هذا المشروع القومى.

ومن جانبه أضاف الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، أن كل إمكانيات الجامعة مسخرة لخدمة أسر الشهداء والمصابين، كما سيتم تقديم الخدمات الطبية لهم مجانا من خلال مستشفى كفر الشيخ الجامعى، قائلا: إن هؤلاء الشهداء قدموا نماذج مشرفة لمصر وللأجيال القادمة.

حضر اللقاء الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، ومحمد الصيرة وكيل أول الوزارة ـ السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد، واللواء مصطفى خلف رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والمهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة.



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