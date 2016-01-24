فيديو | خبير استراتيجي: ثورة يناير مؤامرة خططت أمريكا منذ 2005

أكد خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ثورة يناير “مؤامرة مكتملة الأركان”، ويتم التخطيط لها في أمريكا منذ 2005 من قِبل ضابط مخابرات يهودي، مشيرًا إلى أن هذا الضابط كان موجودًا في مصر في 2008 في أثناء إضراب المحلة، ونشر في رسالة له رسالة شكر إلى وائل غنيم وأحمد ماهر.

وأضاف “رفعت”، خلال لقائه ببرنامج «مساء القاهرة»، المذاع على قناة «ten»، أن أحد العاملين بالخارجية الأمريكية هو من تم القبض عليه مع وائل غنيم، اعترف أنه كان هناك تعاون مع عدد من المصريين في إشعال ثورة يناير.

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