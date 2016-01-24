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مقتل 3 وجرح 7 في تفجير لداعش في الحسكة في سوريا

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مقتل 3 وجرح 7 في تفجير لداعش في الحسكة في سوريا مقتل 3 وجرح 7 في تفجير لداعش في الحسكة في سوريا

انفجار في سوريا – ارشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول كردي، يوم الأحد، إن 3 أشخاص قُتلوا في مدينة القامشلي قي محافظة الحسكة التي يسيطر الأكراد على معظمها جراء انفجار عبوة ناسفة في هجوم أعلن تنظيم داعش يوم الأحد مسؤوليته عنه.

وقال ريدور خليل من وحدات حماية الشعب الكردية إن دراجة نارية مفخخة انفجرت في منطقة تسكنها غالبية مسيحية وأسفرت عن جرح 7 أشخاص آخرين.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن الهجوم في بيان على الإنترنت بعد وقت قصير من وقوعه.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن وقوع التفجير وعدد الضحايا الناجم عنه.

ووقع تفجيران انتحاريان أعلن داعش مسؤوليتها عنهما، وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في نهاية ديسمبر.

ونفذ التنظيم المتشدد عددا من الهجمات في محافظة الحسكة بينها تفجير أسفرا عن مقتل عشرات الأشخاص في وقت سابق من الشهر نفسه.

وتخوض وحدات حماية الشعب الكردية معارك ضد داعش في محافظة الحسكة بدعم جوي توفره غارات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

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