بالصور.. وفد من مدارس شرم الشيخ يهنئ الشرطة بعيدها

زار ثروت عبد العزيز مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية نائبا عن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، قسم شرطة شرم الشيخ للتهنئة بعيد الشرطة، تأكيدًا على دور التعليم المجتمعى والوطنى ودعمًا للعيون الساهرة التى ترعى هذا الوطن، يرافقه وفد من مديرى وطلاب وأعضاء هيئة التدريس من جميع مدارس شرم الشيخ.

وقدموا التهنئة للضباط والأفراد وجنود الشرطة المصرية تقديرا لجهودهم فى الفترة الأخيرة فى مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلم العام ومؤسسات الدولة، وقدموا التحية لشهداء الشرطة الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لأمن واستقرار الوطن وقدموا مثالا للتضحية والفداء فى مواجهة جميع اشكال الإرهاب للحفاظ على تراب واستقرار الوطن، وأهدى الوفد مجموعة من الورود لرجال الشرطة بالقسم كما قدموا التهنئة إلى اللواء أحمد فاروق مدير البحث الجنائى.

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