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صور| بمشاركة 7 محافظات.. الأقصر تستضيف معرض المدرسة المنتجة في فبراير القادم‎

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​​أعلن طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم بالأقصر، عن استضافة محافظة الأقصر  لمعرض المدرسة المنتجة، والذي يقام تحت رعاية وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالي الشربيني، ومحافظ الاقصر، محمد بدر، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 13 فبراير 2016 بإحدي مدارس الاقصر، حيث يشارك في المعرض 7 محافظات القاهرة والاسكندرية ودمياط والوادي الجديد والشرقية والدقهلية وبني سويف بالاضافة إلى الاقصر.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى أن المدرسة المنتجة هي إحدى الآليات التربوية التي دخلت إلى المنظومة التعليمية لافتًا إلى أن أحد أهدافها التنمية البشرية التي تساعد على اكتساب بعض الخبرات العملية والعلمية.

وأضاف موسى عبد الله، المتحدث الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالاقصر، أن وكيل الوزارة عقد عدة اجتماعات مع كافة المتخصصين لبحث الترتيبات اللازمة لاستضافة المعرض بما يعمل علي اظهار المحافظة بصورة لائقة مؤكدا ان اقامة مثل هذة الفاعليات يساهم في مضاعفة روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدي الطلاب وسيتم خلال المعرض عرض منتجات غذائية، ومنتجات نسيج، ومشغولات فنية، ومشغولات خشبية.

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