أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجالية المصرية بمسقط تحتفل غداً بثورة 25 يناير المجيدة

Google+ Print
الجالية المصرية بمسقط تحتفل غداً بثورة 25 يناير المجيدة الجالية المصرية بمسقط تحتفل غداً بثورة 25 يناير المجيدة
تحتفل الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء غد الاثنين بالعيد الخامس لثورة 25 يناير المجيدة، وبهذه المناسبة تنظم سفارة جمهورية العربية بسلطنة عمان بالمشاركة مع أبناء الجالية احتفالية لهذه المناسبة.

وقال السفير صبرى مجدى صبرى سفير مصر المعتمد لدى السلطنة فى تصريح خاص لليوم السابع، ان احتفال هذا العام يأتى بالتزامن مع الانتهاء من نجاح خارطة الطريق وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد الذى شارك المصريين فى انتخابه فى الخارج لأول مرة وهو حق كفله الدستور، وهذا أحد مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين.

وأضاف: أنه أول برلمان به (8) نواب ممثلين عن المصريين بالخارج، ومنهم نائبة عن المصريين بسلطنة عمان.

وأشاد السفير المصرى بأبناء الجالية المصرية فى سلطنة عمان كأحد الجاليات المصرية المتميزة فى الخارج، مؤكدا أنها نموذج للتلاحم والترابط وخير مثال لإعطاء الصورة الصحيحة عن المصريين بالخارج فى بذل الجهد والنشاط الايجابى مع التفانى فى العمل وهم دائماً ما يقدمون اقتراحات ومبادرات ضرورية ومفيدة.

وأشاد السفير المصرى بمسقط عما تقوم به سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد من دعم ومساندة لأبناء الجالية مما يجعلهم لا يشعرون بالغربة، معتبرين السلطنة ذات الحضارة والعراقة بلدهم الثانى.

الجدير بالذكر أن الحفل يقام غداً الاثنين 25 يناير من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة التاسعة مساء بمقر السفارة بحى السفارات بمسقط، والدعوة مفتوحة لجميع أبناء الجالية المصرية بمسقط بسلطنة عمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر