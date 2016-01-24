الجالية المصرية بمسقط تحتفل غداً بثورة 25 يناير المجيدة

تحتفل الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء غد الاثنين بالعيد الخامس لثورة 25 يناير المجيدة، وبهذه المناسبة تنظم سفارة جمهورية مصر العربية بسلطنة عمان بالمشاركة مع أبناء الجالية احتفالية لهذه المناسبة.

وقال السفير صبرى مجدى صبرى سفير مصر المعتمد لدى السلطنة فى تصريح خاص لليوم السابع، ان احتفال هذا العام يأتى بالتزامن مع الانتهاء من نجاح خارطة الطريق وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد الذى شارك المصريين فى انتخابه فى الخارج لأول مرة وهو حق كفله الدستور، وهذا أحد مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين.

وأضاف: أنه أول برلمان به (8) نواب ممثلين عن المصريين بالخارج، ومنهم نائبة عن المصريين بسلطنة عمان.

وأشاد السفير المصرى بأبناء الجالية المصرية فى سلطنة عمان كأحد الجاليات المصرية المتميزة فى الخارج، مؤكدا أنها نموذج للتلاحم والترابط وخير مثال لإعطاء الصورة الصحيحة عن المصريين بالخارج فى بذل الجهد والنشاط الايجابى مع التفانى فى العمل وهم دائماً ما يقدمون اقتراحات ومبادرات ضرورية ومفيدة.

وأشاد السفير المصرى بمسقط عما تقوم به سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد من دعم ومساندة لأبناء الجالية مما يجعلهم لا يشعرون بالغربة، معتبرين السلطنة ذات الحضارة والعراقة بلدهم الثانى.

الجدير بالذكر أن الحفل يقام غداً الاثنين 25 يناير من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة التاسعة مساء بمقر السفارة بحى السفارات بمسقط، والدعوة مفتوحة لجميع أبناء الجالية المصرية بمسقط بسلطنة عمان.