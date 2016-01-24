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تسمم 19 عاملاً بسبب تناولهم وجبة أسماك فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

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تسمم 19 عاملاً بسبب تناولهم وجبة أسماك فى القنطرة شرق بالإسماعيلية تسمم 19 عاملاً بسبب تناولهم وجبة أسماك فى القنطرة شرق بالإسماعيلية
أصيب 19 عاملاً بالتسمم، بسبب تناولهم وجبة أسماك فاسدة فى قرية الأبطال بالقنطرة شرق بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتعرض 19 عاملاً مقيمين بقرية الأبطال بالقنطرة شرق، بحالة تسمم بسبب تناولهم وجبة أسماك.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان البلاغ، ودلت التحريات الأولية أن عددًا من العمال المغتربين يقيمون مع بعضهم بقرية الأبطال التابعة لقسم شرطة القنطرة شرق، تناولوا وجبة أسماك، مما أدى إلى إصابتهم بالتسمم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافهم.
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