الهيئة الهندسية: مدارس ومساجد ومخابز ومرافق خدمية للسكان فى الفرافرة

أكد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنشاء مدارس ومساجد ومكتبات ومخابز ومرافق خدمية للسكان فى منطقة الفرافرة، مشيرا إلى أنه يعمل على تشجيع السكان على استخدام الوقود الطبيعى فى الأعمال المنزلية، خاصة فى صنع الخبز فى الريف المصرى الجديد.

وأضاف "الوزير" خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يذاع على فضائية "Ontv"، أن المستهدف من استصلاح مشروع المليون ونصف فدان وزراعتها هم الشباب، مشيرا إلى أنه جارى تشكيل شركة تدعى "شركة تنمية الريف المصرى الجديد"، من أجل زراعة الـ1.5 مليون فدان، بالتعاون بين وزارة الزراعة والرى والبنوك والمساهمين وكل المعنيين بالشأن الخاص بالزراعة.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة نفذت البنية الأساسية للـ10 آلاف فدان بالفرافرة وانتهت منهم خلال 4 شهور، بجانب إنشاء 40 بئرا والأحواض التى تعمل على تجميع مياه الآبار، مشيرا إلى أن الدائرة الزراعية الواحدة فى منطقة الفرافرة تحتوى على 125 فدانا مزروعة بنبات القمح، لاسيما أن جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة قام بزراعة 10 آلاف فدان لاستغلال الدورة الزراعية الحالية.

وأشار اللواء كامل الوزير، إلى أن هناك 60 شركة مدنية مصرية خالصة تعمل فى القرى بمنطقة الفرافرة، مضيفاً "ولا فى شركة أجنبية ولا القوات المسلحة".

>وذكر أن هناك ثلاث سريات إنشاءات تابعة للقوات المسلحة تعمل على مساعدة الشركات التى تُبطئ فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالقرى، "كل قرية معاها سرية إنشاءات، لما بحس إن مقاول هيقع منى ومش هينفذ فى الفترة الزمنية بتاعته بدخل معاه السريه، والجنود زى الوحوش فى المساعدة".

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