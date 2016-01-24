بالأسماء والصور.. داعش يكشف عن هوية منفذى هجمات باريس وينشر فيديوهاتهم

نشر تنظيم داعش الإرهابى، تفاصيل الهجوم الذى قام به فى العاصمة الفرنسية، باريس فى 13 نوفمبر 2015 وترتب عليها مقتل ما يقرب من 130 شخصًا وإصابة المئات.

وكشف التنظيم عن هوية الأشخاص الذين قاموا بالهجمات الإرهابية وهم: "أبو قعقاع البلجيكى – أبو فؤاد الفرنسى – أبو ريان الفرنسى – ذو القرنين البلجيكى – أبو قتال الفرنسى – على العراقى – أبو مجاهد البلجيكى – عكاشة العراقى"، بالإضافة إلى العقل المدبر للهجمات، عبد الحميد أبا عود أو ما يلقب بــ "أبو عمر البلجيكى".

كما نشر التنظيم المتطرف، لقطات من فيديوهات قام عناصره بتصوريها أثناء الهجوم الذى نفذوه على أكثر من موقع فى العاصمة الفرنسية باريس.

وهدد التنظيم المتشدد، بشن مزيد من الهجمات الإرهابى فى العواصم الأوربية والدول المشاركة فى التحالف الدولى للحرب على داعش.



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