أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو بتسمع مزيكا بـ"الهاند فرى".. حافظ على ودانك ومخك واعرف إزاى تستخدمها

Google+ Print
لو بتسمع مزيكا بـ"الهاند فرى".. حافظ على ودانك ومخك واعرف إزاى تستخدمها لو بتسمع مزيكا بـ"الهاند فرى".. حافظ على ودانك ومخك واعرف إزاى تستخدمها
انطلقت حملة "أسبوع الإحساس بمخاطر الأصوات المرتفعة" بفرنسا للاختيار السليم لسماعات الأذن وضرورة التأكد من مصدرها ونوعيتها، ومطالبة الآباء والأمهات بمنع الأطفال الأقل من عشر سنوات من استخدامها.

وبالتزامن يقول الدكتور سمير أشقر، رئيس قسم جراحة الأنف والآذن والحنجرة بمستشفى جامعة القاهرة سابقا: لو تخيلنا أن الصوت العالى "شاكوش" يدق على طبقات وخلايا والأذن لعرفنا أضرار هذه الأصوات على صحتنا، ويكفى أن تعرف أن هذه الأصوات تنقل عبر طبقات الأذن التى آخرها توصل للخلايا العصبية والمخ.

ويضيف رئيس قسم جراحة الأنف والآذن والحنجرة أن الصوت العالى فى الأذن يضعف بمرور الوقت، وبالتالى يصعب السمع بعد فترة قصيرة من استخدامنا سماعات "الهاند فرى" والصوت العالى، مشيرا إلى أن لهذه السماعات تأثيرا آخر، حيث تحوى مغناطيس يتفاعل مع خلايا المخ السالبة والإيجابية، ويسبب خللا فى وظائف هذه الخلايا.

ويشير "سمير" إلى أن الحل يكمن فى الاستخدام القليل للسماعات بحيث تكون درجة صوتها منخفضة حتى لا تؤذى طبقات الأذن، ومن يستطيع الاستغناء عنها يكون قد حافظ على آذنه مدى الحياة، أما بالنسبة للأصوات المرتفعة فى الأفراح والسيارات فهى تسبب عدم التركيز.

وينصح الدكتور جان لويس هورفيلور، استشارى أمراض الأذن الفرنسى والمشارك فى الحملة الفرنسية براحة 10 دقائق كل 45 دقيقة من استخدام السماعات لحماية خلايا الأذن من الضجيج المتواصل، مع عدم النوم ليلا وترك السماعات فى الأذن، وعدم الجلوس فترات طويلة فى أماكن الضوضاء مثل قاعات الموسيقى الصاخبة، وفى حالة الإحساس بانخفاض السمع يجب على الفور استشارة الطبيب المتخصص لإجراء اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365