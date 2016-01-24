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بالفيديو: 3 عمليات جديدة للوجه مع الدكتور باتريك صنيفر

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الجمعة 22-01-2016 15:58

تحوّلت عمليات التجميل إلى حاجة لدى العديد من النساء، ما دفع الأطباء الى تطوير عمليات التجميل بما يخدم حاجة كلّ سيدة. إليك آخر صيحات عمليات التجميل مع الدكتور باتريك صنيفر، اختصاصي في جراحة تجميل الوجه.

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1-جراحة الأنف: يمكن إجراؤها في يوم واحد، كما يستطيع المريض الخروج من المستشفى بعد العملية مباشرة.

من العوارض الجانبية لهذه الجراحة: بعض التورّم تحت العينين، لكن بعد أسبوعين تنتهي كل هذه الآثار، وبعد 6 أشهر أو سنة تظهر النتيجة النهائية لشكل الأنف.

2-جراحة الجفن: التخلص من ترهل الجلد فوق العين عبر جراحة نزع الجلد من الجفن العلوي، فتمنح الوجه شباباً لا مثيل له. وتظهر النتيجة بعد 6 أشهر.

3-جراحة الأذن: ينصح الدكتور صنيفر بإجراء هذه الجراحة منذ عمر 5 سنوات، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن إجراؤها في سن أكبر. مدة إجراء هذه الجراحة ساعة، أو ساعة ونصف الساعة.

لمزيد من التفاصيل حول جراحات تجميل الوجه،تابعي هذا الفيديو مع الدكتور باتريك صنيفر.

 

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سيدتي

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