طوارئ ليلية بمختلف مجالس المدن والمديريات والمستشفيات بشمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء، حالة الاستنفار ورفع درجة الطوارئ بمختلف مواقعها الخدمية، وشكلت غرف عمليات وطوارئ بمجالس المدن والمديريات والمستشفيات فى حالة انعقاد على مدار الساعة، بما فيها ساعات الليل ووقت حظر التجوال بالمحافظة.

وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات شمال سيناء، إنه لم يتم تلقى إخطارات بوقوع أى حوادث حتى مساء اليوم، لافتًا أن غرف العمليات بمختلف المواقع تتواصل مع الغرفة الرئيسية بديوان المحافظة، التى يشرف عليها السكرتير العام للمحافظة وترفع تقاريرها للمحافظ أولاً بأول .

من جانبها أعلنت مستشفى العريش العام حالة الاستنفار والجاهزية وألغيت الأجازات للأطباء والممرضين، وتم مضاعفة أعداد كوادر الطوارئ، كما استعدى مرفق إسعاف شمال سيناء بـ65 سيارة إسعاف مجهزة موزعة بمناطق العريش وبئر العبد والحسنة ونخل والشيخ زويد ورفح .